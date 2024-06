Luigi De Micco: “La mia lettera per Cagliari”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lettera per Cagliari. Sono Luigi De Micco, ho 56 anni e sono nato e cresciuto a Napoli ma vivo nella bellissima città di Cagliari da ormai 36 anni. Non sono un politico ma un commerciante, un ristoratore e soprattutto una persona comune come tutti e che dunque ha un occhio di riguardo per Cagliari, sia a livello turistico che commerciale. Ho deciso di intraprendere una candidatura per il consiglio comunale con Alessandra Zedda come sindaco. Cagliari, che mi ha accolto dal primo momento, ormai è devastata. Ricordo gli anni passati con concerti al Poetto, il cinema all’aperto alla prima fermata, i balli in spiaggia, discoteche e l’anfiteatro romano con i suoi bellissimi spettacoli all’aperto. La nostra bella Cagliari si è trasformata in una città triste, un cantiere e senza possibilità di svaghi per i cittadini. Il tutto è stato rovinato da una serie di divieti e regolamenti che hanno messo in ginocchio lo sviluppo, la movida e in parte il turismo. I nostri ragazzi non hanno avuto la fortuna di poter conoscere la vera Cagliari, possono solo ascoltare i nostri racconti; non sarebbe bello farglieli vivere? Ecco perché credo che sia mio dovere cercare di far rinascere la nostra città, grazie soprattutto ad Alessandra Zedda che mi ha concesso l’onore di stare al suo fianco in questo percorso. Battiamoci tutti insieme per Cagliari, rendiamola un posto bello da vedere, con svaghi e allegria. Optiamo per il cambiamento della città e sosteniamo i nostri commercianti per una rinascita. Vota Alessandra Zedda come sindaco e De Micco come consigliere nella lista “Lega-Alessandra Zedda sindaco”, risolleviamo questa città prima che sia troppo tardi.