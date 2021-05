Lucia, pensionata cagliaritana: “Taxi gratis per gli anziani che devono vaccinarsi”

Lucia Caria, 64 anni di Cagliari a Radio Casteddu: “Io ho una sorella che vive da tantissimi anni a Milano e quando è iniziata la pandemia mi ero rivolta al comune lombardo per aiutare mia sorella, che non sta tanto bene, e le persone come lei, per portare la spesa a casa. Mi hanno risposto subito. Questo è un servizio svolto con le associazioni di volontariato che aiutano le persone fragili.

Qualche tempo fa ho richiamato perché davano la possibilità di usufruire gratuitamente di un servizio taxi per le persone che devono fare il vaccino. Ho prenotato per mia sorella e ritengo che anche da noi sarebbe utile attivare un servizio simile per le persone che hanno difficoltà a raggiungere il centro vaccinale”.

