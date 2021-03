Lucia, badante di due anziani a Monserrato: “Impossibile avere informazioni sui vaccini a domicilio”

“Impossibile avere informazioni riguardo i vaccini”. Lucia Siddi, di Monserrato, badante di una coppia di ultraottantenni, 84 e 97 anni, a Radio CASTEDDU racconta: “Una delle persone per le quali sto lavorando è stata contattata sabato per andare a fare il vaccino domenica sera, alle 17:50, presso la fiera di Cagliari. Volevamo sapere come fare per avere la somministrazione a domicilio del vaccino perché questa persona è in casa, non esce da diverso tempo, non può camminare nemmeno bene. Uscire da casa, quindi, è rischioso e abbiamo provato a chiamare al numero dal quale gli addetti hanno contattato ma non risponde nessuno. Oggi è venuto il medico di famiglia, ho fatto presente questa situazione e la dottoressa ha detto che assolutamente loro non hanno, ancora oggi, nessuna direttiva per poterlo somministrare. È possibile che non ci sia un numero di telefono dove poter chiamare e avere supporto, informazioni?”.

Risentite qui l’intervista a Lucia Siddi di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

