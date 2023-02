Luci misteriose sopra il radiotelescopio di San Basilio: “Potevano essere degli Ufo?”

Nuovo avvistamenti di possibili Ufo in Sardegna. Stavolta tocca ad una zona particolare, il radiotelescopio di San Basilio: “Csa è apparso accanto. Spesso capita di ricevere foto con particolari non percepiti ad occhio nudo al momento dello scatto, che ricordano gli Ufo descritti in tantissime testimonianze attendibili”, spiegano gli esperti ufologi sardi del Cisu. “Come è accaduto per la foto che vi proponiamo, scattata la sera del 26 gennaio scorso nelle vicinanze del radiotelescopio di San Basilio”.

“Nella foto si percepiscono pure le stelle. Cosa poteva essere?”.