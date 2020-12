Luca Pisano a Radio Casteddu: “Telegram pericoloso per i bambini”

“Il lockdown porta alla regressione comportamentale dei ragazzi”, così Luca Pisano, presidente dell’osservatorio Cybercrime Sardegna intervistato da Radio Casteddu. “Non socializzano e stanno sempre collegati agli apparecchi tecnologici e con lo smartphone. Telegram è un veicolo pericoloso per la diffusione dei video pedopornografici. Se regali lo smartphone a tuo figlio devo poi controllarlo. Ricordo che il 20% dei bambini usa Telegram che è rischioso per l’adescamento on line e la diffusione di materiale pedopornografico. Ci sono poi dei videogiochi vietati che vengono regalati tranquillamente ai bambini dai genitori”.