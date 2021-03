Luca di Quartu a Radio Casteddu: “Sono diabetico, impossibile prenotare al Brotzu per una visita”

“Sono diabetico, impossibile prenotare al Brotzu per una visita”. A Radio CASTEDDU, Luca Di Berardina, 48 anni di Quartu Sant’Elena, operaio: “Il mio problema di salute è comune a molti sardi, sono diabetico da 30 anni e non riesco a mettermi in contatto con il Centro del Brotzu. L’anno scorso, per colpa mia, è saltata la visita, me ne sono dimenticato. La mia patente è scaduta a febbraio, ho la proroga fino a luglio, però non riesco a mettermi in contatto con loro. Chiamo al centro diabetico e quando riesco a farmi rispondere dicono che posso prenotare tramite email ma è impossibile, mi arriva un messaggio di errore. Non so più come fare”.

Risentite qui l’intervista a Luca Di Berardina di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/558271258392197/

