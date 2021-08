L’sos di una turista: “Quattro mici di due mesi abbandonati a Sant’Anna Arresi, aiutatemi”

“Sono in vacanza in Sardegna, nel giardino della casa dove soggiorno ci sono 4 gattini di circa due mesi che sono stati abbandonati. Purtroppo io non posso portarli con me, a chi potrei rivolgermi? Mi trovo a Sant’Anna Arresi vicino Carbonia.Per contattarmi potete inviare messaggio alla mail; claudia.atzori92@gmail.com.

