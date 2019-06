Lotta cinese mondiale, i maestri di Sestu e Iglesias premiati in Cina: esempio di grande sport

I maestri Cristiano Pausich a Sara Meloni, delle scuole Wudang San Feng Wushu Xue Xiao – Sardegna di Sestu e Iglesias, allievi diretti del M° Yuan Limin (Shiyan, Hubei, Cina), sono stati nominati referenti dell’Us Acli per la regione Sardegna, e hanno ricevuto il riconoscimento del 3° Duan per meriti sportivi, per aver partecipato al Torneo Internazionale di Lotta Cinese Shuai Jiao, tenutosi lo scorso 15-16 dicembre a Heze (Shandong, Cina), come membri della delegazione Shoubo Italia, ottenendo rispettivamente un 5° e un 3° posto. Inoltre, l’allievo della scuola di Sestu Pietro Arisci ha conseguito, con successo, l’esame di Istruttore 2° Duan di Kick Boxing – Sanda, diventando referente Us Acli per la preparazione degli atleti del Sanda in Sardegna. Le nomine e i riconoscimenti sono stati ricevuti a Chianciano Terme, in occasione dello Sport In Tour organizzato dall’Us Acli, dove i maestri Cristiano e Sara e l’istruttore Pietro hanno partecipato, nelle date 7-9 giugno 2019, ad un corso tecnico di Lotta Cinese Shuai Jiao, dove hanno avuto modo di conoscere e di studiare con il M° Augustin Zenia, campione mondiale e allievo del M° Yuan Zumou.

Gigi Garau