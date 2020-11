In occasione della giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas, il Bastione si tinge di viola per sostenere l’iniziativa “Facciamo luce sul tumore al pancreas” di Associazione “Nastro Viola” – Insieme contro il tumore al pancreas

“Solo con il sostegno alla ricerca e una diagnosi precoce si può vincere la lotta contro un tipo di tumore poco diffuso ma con uno tra i più alti tassi di mortalità”, così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.