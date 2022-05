Lontanissima estate: in Sardegna tornano pioggia, vento e temperature invernali

Di Sara Panarelli



apertura

Non decolla la bella stagione in Sardegna: da domani e almeno fino a domenica, ma probabilmente anche per qualche giorno della prossima settimana, tornerà l’inverno. Bisognerà aspettare ancora per poter godere dei weekend in spiaggia