L’omaggio degli Sconvolts: “Scelta di vita indelebile, grazie Gigi!”

“Indelebile scelta di vita…grazie Gigi!”. Firmato: gli Sconvolts.

Sono arrivati intorno alle 17.30, erano una cinquantina, con un enorme striscione di plastica bianca e rotoli di nastro adesivo in mano. Hanno srotolato per terra lo striscione, mentre affianco scorreva la folla per omaggiare Rombo di Tuono alla camera ardente della Unipol Domus, poi l’hanno affisso al cancello esterno dello stadio, lavorando tutti insieme e in silenzio, cercando di sistemarlo dritto e ben visibile. Dopo aver finito, sono andati via, in silenzio come erano arrivati.

Anche gli Sconvolts del Cagliari hanno voluto rendere omaggio a Gigi Riva, campione ed eroe morto ieri a Cagliari.

La scritta è a caratteri cubitali, rigorosamente rossa e blu, è un grazie ed è un riconoscimento a un uomo grande, che ha fatto una scelta, quella di restare in Sardegna, che l’ha consacrato nell’Olimpo degli inarrivabili.