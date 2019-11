Domani ultimo giorno di “Lollas”, degustazioni e portoni aperti a Quartu

Lollas apre i portoni delle case campidanesi di Quartu, sabato 2 novembre, per l’ultimo appuntamento dell’edizione 2019.

Il programma della giornata conclusiva nel centro storico della città riserva grandi emozioni, dibattiti e suggestioni. Oltre alle mostre fotografiche, alle esposizioni, alla musica e alle degustazioni di prodotti enogastronomici, che non mancheranno, ci saranno gli artigiani al lavoro per mostrare come si costruiscono le launeddas.

Ma non solo: il cuore pulsante della giornata sarà infatti la conferenza su “La leggenda della corsara Capitana” – Giovanni Follesa, Antonio Cogoni, Rossana Copez – Modera Carlo Pillai, alle ore 19, a Sa Dom’e Farra. A seguire, sempre in tema di leggenda della Capitana, con degustazione di prodotti enogastronomici in collaborazione con Coldiretti, le letture del libro “Terra Mala” – Giovanni Follesa e Rossana Copez.

Giovanni Follesa e Rossana Copez, sono gli autori di Terra mala, libro che racconta, tra storia e antichissima leggenda, del popolo dei quartesi e delle loro peripezie per trovare il famigerato tesoro custodito dai pirati.

“Si tende a confondere realtà e leggenda – ha detto Giovanni Follesa – in questa affascinante storia che viene raccontata da generazioni e che ha coinvolto centinaia di persone in strepitose avventure messe in atto per ricercare questo tesoro, che si dice poi essere ovviamente protetto da una maledizione. Abbiamo testimonianze di cittadini che sono ricorsi addirittura a intavolare sedute spiritiche per localizzare il tesoro, o interpellare dei medium. Quando la storia con le leggende si tramandano e restano radicate nel tessuto sociale della comunità, la suggestione e l’interesse sono sempre grandi”.

Precedentemente a Terra Mala, è stato scritto un altro libro che parla della stessa leggenda, autore è Antonio Cogoni, con il suo Storie di altri tempi . “Quando eravamo bambini ci venivano narrate tante storie – ha detto lo scrittore – antiche e più recenti, racconti che spesso attiravano l’attenzione proprio per quell’alone di mistero che li accompagnava. Tali esposizioni il più delle volte erano eventi reali, accaduti dentro o fuori dai confini del paese. Nel passare di bocca in bocca venivano amplificati con dettagli e nuove verità, infarciti di allegorie, sino a diventare leggenda acquisita. Così l’episodio della Capitana è sicuramente uno dei più affascinanti che hanno interessato il nostro territorio”.

PROGRAMMA COMPLETO DEL 2 NOVEMBRE 2019

SA DOM’E FARRA ore 10/13 – 17/21, Mostra fotografica “Street Photography Awards” – ASPA. Alle ore 18 Presentazione del libro “Cadono dal cielo” (Ed. Il Maestrale) di Giulio Concu – Introduce Giovanni Follesa.

Conferenza “La leggenda della corsara Capitana” – Giovanni Follesa, Antonio Cogoni, Rossana Copez – Modera Carlo Pillai, alle ore 19.

Degustazione prodotti enogastronomici in collaborazione con Coldiretti dalle ore 20, con letture del libro “Terra Mala” – Giovanni Follesa e Rossana Copez.

A CASA SU IDANU ore 10/13 – 17/21, Esposizioni: “Tesori nascosti” e “Genti noa” a cura dell’Associazione Femminas.

A CASA PASSERA ore 17, Artigiani a lavoro: La Matrioska – laboratorio tessile, creativo e sociale, dalle 18.30 Spettacolo musicale Simone Soro “Me in loop” e degustazione prodotti enogastronomici.

A CASA PUSCEDDU ore 18.30, Artigiani a lavoro: “Costruzione delle launeddas” ed esibizione a cura di Michele Deiana accompagnato da Celio Mocco alla fisarmonica e alle 19.30 Spettacolo musicale quintetto di fiati.