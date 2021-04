L’odissea di un’invalida di Cagliari a Radio Casteddu: “Chiusa in casa da un anno mezzo, ridatemi il mio scooter elettrico”

L’odissea di una invalida di Cagliari: “Rinchiusa in casa da un anno e mezzo, rivoglio il mio scooter elettrico”. A Radio CASTEDDU, Annamaria Porceddu: “Avevo uno scooter elettrico che mi è stato dato dalla ASL perché non posso uscire da sola, non posso camminare. Lo scooter elettrico mi serviva per potermi spostare, per fare le mie cose. Il problema è che mi è stato ritirato un anno e mezzo fa perché un cane è passato e ha strappato con i denti parte del sedile e dello schienale. Da allora io praticamente sono chiusa in casa. Da via Romagna hanno mandato una lettera dicendo che io avevo bisogno di una carrozzina, di quelle elettriche, non per uscire ma stare dentro casa. Ho specificato che ho una casa di 45 metri quadri e una carrozzina del genere non avrei potuto prenderla, avrebbero sprecato soldi per nulla. Io ho sottolineato che vorrei nuovamente il mio scooter ma pare sia stato dato ad un’altra persona”.

Risentite qui l’intervista a Annamaria Pusceddu di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

