Lockdown a Natale e Capodanno in tutta Italia, ecco gli scenari possibili

Di sicuro per Natale ci sarà una stretta. Il Governo in queste ore sta decidendo su due le possibilità, una molto severa e l’altra più soft. Il primo scenario prevede di intervenire con misure rigorose dal 24 dicembre al 6 gennaio, con tutta Italia la zona rossa, un lockdown con divieto di spostamento per i cittadini anche nel proprio comune e chiusura di ristoranti, bar e negozi

Nel secondo scenario la zona rossa sarebbe prevista solo il 25, 26, 31 dicembre e 1l’ gennaio. Resta in piedi la partita sull’ultimo week end prima di Natale, quello del 20 e 21 dicembre prossimi. La decisione arriverà stanotte dopo la riunione delle 21 e sarà discussa con i governatori e sindaci giovedì mattina. La notizia su Corriere.it