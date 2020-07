Tredici euro per ogni giorno in strada durante il lockdown: premio alla municipale di Cagliari

Tredici euro al giorno per ogni giorno di lavoro in strada durante l’emergenza covid. E’ il premio per gli agenti della municipale cagliaritana. La decisione deriva da una circolare del ministero degli Interni che ha deciso di premiare le persone che in prima persona si sono esposte al rischio per la tutela dell’ordine pubblico durante il lockdown (il provvedimento riguarda anche carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, ecc).

Sono una sessantina in tutto gli agenti cagliaritani che a rotazione hanno lavorato in strada (chi ha lavorato in ufficio non percepirà nessuna indennità aggiuntiva) durante l’emergenza sanitaria.