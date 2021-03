Lockdown anche a Gavoi, zona rossa per una settimana: vietato anche l’asporto

C’è anche Gavoi, da oggi, nell’elenco dei Comuni della Sardegna, otto in totale, in zona rossa. Il paesino del Nuorese si blinda sino a dopo Pasquetta, la decisione urgente è stata presa, con tanto di ordinanza specifica, dal sindaco Salvatore Lai: stop, sino al 6 aprile prossimo, alle “attività dei servizi educativi e servizi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, prevedendo esclusivamente la didattica con modalità a distanza, al commercio ambulante e al mercato rionale settimanale”, chiuso “il cimitero” e, per i funerali, “sono assolutamente vietati i cortei. L’accesso al cimitero sarà

consentito solamente ai parenti stretti e per il tempo strettamente necessario all’inumazione del feretro”. Ancora: sbarrata la “biblioteca comunale, la Casa Comunale, tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande” quali “bar, ristoranti, distributori di alimenti e bevande, pub, gelaterie e pasticcerie con divieto di vendita per asporto. Per le predette attività è consentita la sola consegna a domicilio del consumatore e la prenotazione dovrà avvenire esclusivamente per via telefonica;

È vietato “il consumo su aree pubbliche di alimenti e bevande di qualsiasi tipo e genere, sia in forma itinerante che statica, in tutto il territorio comunale. La data di ripresa delle lezioni in presenza verrà concordata con le autorità scolastiche e sanitarie tenendo conto dell’evolversi della situazione epidemiologica”.