Lo struggente addio della fidanzata a Stefano Cherchi: “La vita non sarà più la stessa”

Lo struggente addio della fidanzata di Stefano Cherchi, il fantino di Mores morto dopo una caduta da cavallo: “La vita non sarà più la stessa. Ti amerò per sempre, grazie per avermi dimostrato l’amore più passionale che avessi mai potuto immaginare”. Lei si chiama Bryttany ed era la compagna di Stefano, 23 anni, deceduto dopo due settimane di agonia durante le quali non ha più ripreso conoscenza. Erano felici, la giovane donna ha affidato ai social i momenti più belli del loro amore, spezzato da un destino crudele. Il giovanissimo campione di Mores si è spento in ospedale a Canberra, in Australia pochi giorni fa, è stata fatale una brutta caduta durante un allenamento, i parenti e tutto il mondo sportivo hanno sperato sino all’ultimo che riaprisse gli occhi. Aveva battuto, purtroppo, violentemente la testa per terra e le sue condizioni erano state giudicate sin da subito molto gravi. Viveva da poco più di un anno in Australia, e tutti lo consideravano una brillante promessa dell’ippica a livello internazionale. La notizia del decesso, data dai principali quotidiani australiani, è subito arrivata anche in Italia e in Sardegna, a Mores, paese natale del fantino.

In Australia, distrutta dal dolore, c’è la famiglia di Stefano Cherchi. Era stata anche aperta una raccolta fondi per sostenere i genitori del 23enne, in prima linea per garantire tutte le cure del caso.