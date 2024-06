Lo strazio della fidanzata di Fabio Piga, ucciso nella folle notte del Donegal: “Grazie per avermi reso felice”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Grazie per avermi reso felice. Ti amo”. Poi cuoricini rigorosamente rossi, e loro due che si baciano. Una delle tante foto felici che ora somigliano a pugni allo stomaco. Fabio Piga non c’è più, ucciso da Yari Fa con una coltellata al petto nel bagno del Donegal. Stavano insieme a danni, Silvia Perra e il trentaseienne ex carabiniere, lavoratore in una grossa ditta del sud Sardegna e, per il mondo della notte, noto come buttafuori del locale di via Caprera. Lei lavorava lì, stando anche ai messaggi di alcune amiche che la piangono sui social.

Sui social sono tante le foto insieme, abbracciati a letto o al mare, in viaggio verso le vacanze o nella vita di tutti i giorni. Sino a quello scatto, dove amore e disperazione si fondono, improvvisamente e tragicamente, in un terribile e straziante mix.