Lo strappo di Calenda, addio all’alleanza col Pd: “Non c’è coraggio e amore in una politica così”. Centrosinistra nel caos: Calenda lascia l’alleanza, ora raggiungere il centrodestra di Giorgia Meloni è difficilissimo per il centrosinistra. In Sardegna attesa per le candidature: a Cagliari sfida all’uninominale Zedda contro Zedda, tra Massimo e Alessandra? L’ex sindaco contro la vice presidente della giunta regionale, è solo una delle ipotesi nelle frenetiche trattative in corso tra le forze politiche.

“Ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con quest’alleanza -ha spiegato Carlo Calenda a “Mezzora in più”- Ci ho creduto, forse sono stato ingenuo”, spiegando: “Non mi sento a mio agio con questo, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica”.

Poilo stesso Calenda ha aggiunto: “Nei giorni scorsi sono andato da Enrico Letta e gli ho proposto di fare un’alleanza netta e che rinunciavo ai collegi, avrei accettato anche solo il 10%. Alla vigilia di queste elezioni avevo intrapreso un negoziato col Pd per costruire un’alternativa di Governo. Non ho mai avuto intenzione di distruggerlo . Ho fatto un negoziato con Enrico Letta. Mano a mano che questa negoziazione andava avanti, si aggiungevano pezzi che stonavano. Mi sono trovato al fianco di persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a Draghi e persone come gli ex M5s che hanno demolito il lavoro fatto e hanno inquinato il dibattito politico. Mi sono un po’ perso”

“A Letta ho detto che se avesse firmato un patto antitetico al nostro sarebbe stata una confusione totale, ieri ho avuto la sensazione di un Pd in mezzo e tante altre forze, che dovevano essere Bonelli e Fratoianni, poi si sono aggiunti Di Maio e altri. Dal momento successivo al nostro accordo hanno attaccato l’agenda Draghi , ci doveva essere una coerenza di linguaggio che è saltata subito”. Il leader di Azione ribadisce: “A Letta avevo detto che non si poteva arrivare a bombardare l’agenda Draghi dal giorno dopo”, dice con riferimento alle forze di sinistra, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.