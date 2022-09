Lo strano virus in Sardegna: contagi sotto quota 200, ma aumentano ricoveri e terapie intensive. In due giorni i pazienti gravi sono risaliti da 4 a 6, quota zero è ancora lontana. Oggi un solo decesso, muore un 80enne a Cagliari. E si torna dopo tanto tempo a soli 180 contagi in tutta l’Isola.

In Sardegna si registrano oggi 180 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 155 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2219 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( +1 ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 81 (+1).

6602 sono i casi di isolamento domiciliare (+59). Si registra il decesso di un uomo di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.