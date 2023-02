Lo spettacolo della neve in Sardegna: i tetti della Barbagia dipinti di bianco

Un candido manto bianco avvolge i comuni della Barbagia. La quota neve parte dai 900 metri ma è scesa anche sotto i 600. Magia a Bitti, ma con i consueti disagi, dove, come previsto dall’allerta diramata dalla Protezione Civile Regionale, dalle 6 di questa mattina nevica abbondantemente. “Le strade all’interno del centro abitato e le arterie principali per raggiungere il paese di Bitti sono di difficile percorribilità”, spiega il sindaco Giuseppe Ciccolini, “si raccomanda pertanto di evitare spostamenti non strettamente necessari. Le scuole di ogni ordine e grado saranno pertanto chiuse anche a causa della impossibilità da parte di numerosi insegnanti di raggiungere in sicurezza il nostro paese. I mezzi spazzaneve della Protezione Civile Locale sono già in azione. Oltre che nel centro abitato si rilevano criticità, nella percorribilità, delle strade in tutto l’altopiano e in particolare in direzione di Mamone”.

(Foto Meteo Sardegna Settentrionale)