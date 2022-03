Lo scivolone della giunta Truzzu, stop ai lavori a Sant’Avendrace: “Addio al senso unico votato da residenti e commercianti”

Lo scivolone della giunta Truzzu, stop ai lavori a Sant’Avendrace: “Ko il senso unico votato da residenti e commercianti”. Opposizione all’attacco: clamoroso annuncio della giunta Truzzu che ferma a sorpresa il senso unico in viale Sant’Avendrace, in quello che sembra un vero caos nella visione del traffico del primo cittadino cagliaritano e dell’assessore Alessio Mereu. Ctm e Arst vogliono il doppio senso, e non si poteva sapere e analizzare prima? Un autogol che continua a fare scendere in città il gradimento verso l’amministrazione di centrodestra, e che fa il paio con le strade tutte al buio, con gli incidenti a ripetizione spesso mortali causati anche dalle strisce pedonali poco illuminate, con le aggressioni in centro, con la scarsa sicurezza nel centro storico, con quella che sembra a molti una mancanza di visione della città. La giunta Truzzu sta mancando gli obiettivi proprio in quelli che dovrebbero essere i punti cardini del centrodestra.

Il capogruppo del Pd Fabrizio Marcello all’attacco: “Il 24 febbraio 2021 il primo cittadino di Cagliari lanciava dalla sua pagina Facebook la presentazione del sondaggio rivolto ai cittadini residenti a S.Avendrace, ai commercianti ed alle imprese operanti nel quartiere, per la riqualificazione del viale S. Avendrace.

• Il 13 aprile 2021 il primo cittadino annunciava che il 60% dei cittadini si era espresso per la soluzione B, che permette senso unico e parcheggi.

•Il 15 maggio 2021 il primo cittadino faceva un sopralluogo nel viale per verificare inizio lavori.

• Oggi 6 marzo 2022 apprendiamo dalla stampa senza informare il consiglio comunale che i lavori sono sospesi.

Nei prossimi giorni cercheremo di capire le motivazioni, visto che i lavori della durata di un anno non siano conclusi.

Quale scelta vorrà adottare il sindaco dopo aver chiesto pubblicamente ai cittadini di esprimersi.

Chi paga i disagi ai commercianti, attività produttive, ai cittadini?

Povera Cagliari”: La notizia dell’improvviso stop al cantiere, che da circa sei mesi provocava enormi disagi agli automobilisti (strada al buio stretta e pericolosissima, specie in prossimità della rotonda), è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Pubblicata oggi sull’Unione Sarda a firma di Andrea Piras. Si è scoperto tanti mesi dopo che gli autobus hanno bisogno di due corsie per marciare. La giunta Truzzu ha deciso di cambiare il suo stesso progetto in viale Sant’Avendrace e ora fioccano e fioccheranno le polemiche, con i commercianti che hanno più volte ribadito di essere stati nettamente penalizzati da lavori in corso che sembrano rivelarsi ora quasi inutili. Addio doppio senso, era stato solo un sogno. Ora è un incubo: l’assessore Alessio Mereu annuncia che ci sarà un nuovo progetto, nel festival delle idee che cambiano. Il senso unico era stato annunciato in maniera trionfale da Truzzu come la risoluzione del traffico in una strada fondamentale per l’ingresso e l’uscita dalla città, e votato dall’80 per cento dei residenti che ora verranno stracciato quel referendum.

