Lo “scandalo” del buco nell’asfalto di via Tigellio: sotto passa una fogna romana, ma nessuno lo ripara

Tre anni sono passati da quando acquazzoni invernali avevano aperto un varco, meglio un ” buco” nell’asfalto di Via Tigellio, di fronte al

numero civico 28, all’inizio del vicolo che collega Villa Tigellio con Villa Patarozzi.

Sono venuti a vedere i tecnici del Comune, quelli della Sovrintendenza con gli speleologi, hanno scoperto che la sotto passerebbe un tratto di ” fogna romana”,

comunque non meritevole di essere portata alla luce. Venne anche Marcello Polastri, esperto del sottosuolo, oggi Consigliere Comunale e Presidente della

Commissione consiliare competente. Comune e Sovrintendenza hanno deciso sul momento di mettere su una lastra protettiva di ferro, sette transenne

della Protezione civile, segnali luminosi e segnaletici, in attesa di fare i lavori di ripristino.

Ebbene, sono passati tre anni circa, oggi è ancora tutto come allora.

Con in più tanta sporcizia, escrementi di cani e gatti, una puzza incredibile e nessuno

mette mano a pulire e ripristinare lo stato dei luoghi. Eppure siamo

in pieno centro storico, in una strada di passaggio per l’Università,

per l’Orto Botanico, perla stessa Villa Tigellio, cittadini residenti e non, turisti italiani

e stranieri che hanno sotto gli occhi questo meraviglioso quadro che

la fotografia documenta in

maniera inequivocabile. Il Servizio Igiene pubblica del Comune dice

di non essere di propria competenza pulire quel sedime, la

Sovrintendenza non avrebbe interesse a coltivare il sito archeologico fognario, l’Ufficio tecnico

comunale competente non avrebbe le risorse per eseguire i lavori di

ripristino della strada.

Allo speleologo Marcello Polastri non venne consentito di fare il

sopralluogo essendo un “privato”. Oggi è consigliere comunale, ha

dimenticato anche lui questo sito? Che fare di fronte a tanta insensibilità e indifferenza ?

Finora non ha sortito effetto nemmeno le proteste dei residenti, servirà ad avere una

risposta e un intervento riparatore questa nostra denuncia ?

Marcello Roberto Marchi