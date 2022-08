Litiga e colpisce il cognato con un’arma da taglio: 38enne arrestato a Pirri.

Ieri 22 agosto, a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Pirri e del Nor hanno arrestato per lesioni personali aggravate un 38enne del posto. Alle 10 circa, su segnalazione giunta al 112 relativa ad un’aggressione che stava avvenendo in un’abitazione in via Bechi, i Carabinieri sono intervenuti accertando la presenza del 38enne il quale, poco prima durante un litigio per futili motivi, ha colpito al collo con un’arma da taglio il cognato 34enne. La vittima si era già recata presso il proprio medico curante, che ha riscontrato alcune lesioni sul collo e sulla mandibola. L’aggressore, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima.