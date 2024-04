Litiga con l’ex marito e l’accoltella nel lungomare di Porto Torres, 56enne ferito all’ospedale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha avuto un litigio con l’ex marito, stando a quanto trapela incontrato per caso nel lungomare di Porto Torres. Poi, all’improvviso, una donna di circa cinquant’anni ha tirato fuori un coltello e ha colpito l’uomo, un cinquantaseienne, con una coltellata alla schiena. L’uomo, Massimo Puliga, è stato portato all’ospedale ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita soprattutto perchè l’arma utilizzata non aveva una lunga lama. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati anche i carabinieri. La donna si chiama Emiliana Pirino: è stata bloccata e portata in caserma. Stando a quanto trapela, la donna sarebbe stata insieme ad un altro uomo al momento della lite, poi sfociata nel sangue.