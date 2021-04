Lite tra padre e figlio sfocia con una coltellata alla mano: denunciato pensionato a Quartu

Questa notte a Quartu Sant’Elena, i carabinieri della Sezione Radiomobile locale, sono intervenuti in un’abitazione allertati dai vicini per l’ennesimo litigio in famiglia. I militari hanno denunciato per lesioni personali un pensionato 77enne del posto: giunti sul posto hanno accertato che l’uomo, poco prima del loro intervento, al culmine di una lite per futili motivi, aveva minacciato di gravi ripercussioni il figlio convivente di 46 anni, disoccupato, procurandogli con un coltello da cucina lesioni alla mano destra.

Il coltello, con lama di 11 centimetri, è stato sequestrato.