L’Italia delude, con l’Irlanda del Nord finisce 0-0: azzurri ai playoff per andare ai Mondiali

Scialbo 0 a 0 degli uomini di Mancini in Irlanda del Nord, ritornano i fantasmi degli spareggi. La nazionale dovrà attendere a Marzo per sapere se volerà o meno in Qatar per disputare la fase finale dei mondiali 2022. Mancini infuriato per la prestazione dei suoi, mai veramente pericolosi, imprecisi e titubanti, non sono riusciti a Impensierire più di tanto l’Irlanda del Nord, sostenuta da un pubblico assordante e che in recrimina per aver avuto almeno due occasioni nitide per passare in vantaggio. Gli azzurri sono apparsi stanchi e impauriti, mentre dalla Svizzera arrivavano notizie poco allegre, gli uomini di Yakin infatti hanno battuto la Bulgaria per 4 a 0 e anche una vittoria di misura dell’Italia non sarebbe bastata per volare in Qatar direttamente.

La controfigura della squadra che solo qualche mese fa è salita sul trono d’Europa, stavolta deve giocarsi tutto con gli spareggi e gli avversari probabili non sembrano per niente abbordabili.