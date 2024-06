L’Isola flagellata dal fuoco, 17 incendi in poche ore: cenere e devastazione a Quartucciu e San Vero Milis

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A quattro giorni esatti dall’inizio ufficiale dell’estate 2024 la situazione sul fronte degli incendi, in Sardegna, è già da bollino rosso. Un’altra giornata di paura e distruzione, con ben diciassette roghi, per quattro dei quali sono dovuti intervenire cinque elicotteri della flotta regionale e due Canadair. I danni maggiori registrati a San Vero Milis, dove le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficoltose per via delle forti raffiche di vento di scirocco. La stima provvisoria della superfice percorsa dalle fiamme è di circa 100 ettari, interessando maggiormente aree agricole.

Altri interventi a Bottidda, doce le fiamme hanno distrutto una superficie di circa mezzo ettaro di bosco e specie tipiche della macchia mediterranea. A Quartucciu, invece fiamme e paura in località Piscina Nuxedda, Le fiamme hanno interessato una superficie di circa due ettari di specie tipiche della macchia mediterranea e dei terreni incolti.