L’Isola bruciata dagli incendi: fiamme alte ad Alghero, Bosa e Fonni

Cinque grossi incendi hanno distrutto, anche nella seconda domenica del mese di agosto 2019, molti ettari di macchia mediterranea in Sardegna. In quello che è stato definito il weekend “più caldo” di tutta la stagione estiva, le fiamme non sono mancate in varie parti dell’Isola. Ad Aglhero, in località Fertilia, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Alghero coadiuvata da due squadre di Forestas delle prigionette e un squadra dei Vigili del fuoco. L’incendio ha bruciato circa 2 ettari di coschi di conifere. Ad Atzara, in località Grughe, sono intervenuti 2 elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi elicotteri di Sorgono e San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sorgono, coadiuvata da da 3 squadre di volontari di protezione civile. L’incendio ha bruciato circa 4 ettari di aree agricole. Fuoco anche a sant’Antioco, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della stazione di Sant’Antioco coadiuvata da 1 squadre di Forestas e una squadra di volontari di Protezione civile e i Vigili del fuoco. L’incendio ha bruciato circa poche centinaia di metri.

Incendio anche a Fonni, in località Durani, dove sono intervenuti 3 elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi elicotteri di Sorgono, San Cosimo e Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Gavoi e il supporto degli elitraspotati di Farcana San Cosimo coadiuvata da 2 squadre di Forestas. L’incendio ha bruciato circa 3 ettari di aree agricole, tra cui stoppie e macchia bassa. Altro maxi rogo a Bultei, in località M. S’Ertigarzu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Fenosu e Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della stazione di Benetutti coadiuvata da squadra di Barracelli. L’incendio ha divorato circa un ettaro di macchia mediterranea.