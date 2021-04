Lirico di Cagliari, i sindacati contro Puddu: “Se era al banchetto di Sardara si dimetta”

Il direttore artistico Puddu citato tra i presenti al pranzo di Sardara. Esplode la polemica la Teatro Lirico di Cagliari. Il sindacato Usb Lavoro Privato esprime nuovamente forte preoccupazione in seguito a quanto appreso domenica 18 Aprile, in merito agli sviluppi legati alla recente nomina di Luigi Puddu alla direzione artistica della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.

Già il 24 Febbraio scorso, Usb aveva invocato “quel principio di trasparenza amministrativa che sempre dovrebbe guidare l’iter gestionale della Fondazione, ente a partecipazione pubblica che riceve finanziamenti statali, attenendosi a precise regole di trasparenza e liceità. In virtù di tali principi aveva chiesto al CdI che venissero posti in atto strumenti di verifica che sgombrassero il campo da ogni ragionevole dubbio in merito alla nomina, a partire dalle obiezioni sollevate dal rappresentante del Ministero in seno al Consiglio. Da ultimo aveva suggerito come strada maestra l’avviso pubblico di più manifestazioni di interesse. Il comunicato sindacale USB era caduto nel vuoto.

Oggi la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari sale agli onori della cronaca non per i suoi spettacoli, ma per la presenza, che parrebbe confermata dai testimoni secondo quanto riportato dalla stampa, del suo Direttore Artistico al tristemente noto pranzo di politici ed imprenditori presso le Terme di Sardara nei giorni scorsi. USB chiede immediati chiarimenti al CdI e una valutazione seria della questione che si sta configurando come vergognosa ed inaccettabile, anche prendendo in esame il solo aspetto socio-politico. Il suo comportamento potrebbe anche aver avuto potenziali conseguenze in azienda, sotto il profilo della sicurezza sanitaria.

Alla persona Luigi Puddu si chiede un passo indietro, prendendo spunto dal titolo dell’articolo apparso su L’Unione Sarda di domenica 18 aprile 2021: “Ho sbagliato e rimetto il mio mandato”.

La Scrivente può affermare, dopo più di un anno sotto la guida dell’attuale Sovrintendente, di non avere un manager dalla solida formazione amministrativa, ma sicuramente un musicista d’esperienza, in grado di varare una programmazione artistica consona ad una Fondazione. Ci si domanda quindi se la nomina di un Direttore artistico sia stata una scelta davvero necessaria o piuttosto un piegarsi a “dettami politici” dei quali il nostro Teatro è stato spesso ostaggio in passato.