L’ira di Armando Pibiri: “Rapinato con la pistola in pieno centro a Cagliari, assurdo”

Ha sudato freddo, ma ha mantenuto i nervi saldi e ha capito che era meglio non reagire. Armando Pibiri, il titolare del locale “Dorian Gray”, è stato rapinato all’alba in via Mameli a Cagliari. Un uomo, “un africano, alto 1,80 e vestito con una maglietta bordeaux e dei pantaloni scuri”, gli ha puntato alla nuca “una pistola, non so se finta o giocattolo, e mi ha portato via il portafoglio”. Con la denuncia alla polizia in tasca, l’imprenditore si sfoga: “Erano le 5:30, non c’era nessun altro in strada. Paura? Beh, non mi aspettavo di essere rapinato. Chi fa un gesto simile dovrebbe finire in galera, non puoi essere rapinato in centro a Cagliari, è assurdo, l’ho detto ai poliziotti che mi hanno fatto tutte le domande del caso”, dice Pibiri. “Una persona deve avere il diritto di tornare a casa e prendere il bus all’ora che vuole”. Armando Pibiri aveva terminato una nottata di lavoro, il rapinatore è sbucato fuori “da una delle traverse di via Mameli”. Dopo avergli preso il portafoglio, si è dileguato e Pibiri, impietrito, l’ha seguito solo con lo sguardo.

Esperto del mondo della notte e della movida, il titolare del “Dorian Gray” non lancia un allarme generalizzato sull’eventuale aumento di criminalità a Cagliari, “ma in città c’è una criminalità di un certo tipo che, prima, non c’era, questo è chiaro”. Gli agenti faranno le indagini del caso, magari aiutandosi anche con le telecamere eventualmente presenti nella zona di Stampace bassa: “Ho fatto denuncia più per una questione burocratica che per altro. Certo, chi fa una rapina dovrebbe finire in galera. Ma beccarla, forse, non sarà facile”.