L’Inter passa col Var alla Sardegna Arena: il Cagliari condannato dagli episodi, Cerri sbaglia tutto

ANCHE L’INTER PASSA ALLA SARDEGNA ARENA: IL CAGLIARI CONDANNATO DAGLI EPISODI

di Gigi Garau

Gol prima annullato e poi assegnato, rigore negato al Cagliari e poi uno assegnato all’Inter Il vero protagonista della Sardegna Arena non è il bellissimo pubblico cagliaritano che ha gremito le gradinate dello stadio ma l’arbitro, il sig. Fabio Maresca, è lui che si è esibito in alcune decisioni che di fatto hanno determinato il risultato; il primo goal dell’Inter annullato dallo stesso Maresca per un fuorigioco che ci è sembrato netto e soprattutto di più di un giocatore nerazzurro e poi assegnato dallo stesso arbitro dopo alcuni minuti di consultazione VAR. Nel secondo tempo un cross di Ionita che viene deviato in area nerazzurra da Brozovic con un braccio, Maresca lascia correre e poi il rigore per l’Inter che a rivederlo ci può anche stare. Alla fine il Cagliari uscirà dal campo con cinque ammoniti e con una prestazione che a parer mio fa ben sperare per il futuro, bene Rog e Nandez, rientro puntuale di Pellegrini, grande fatica di Ionita e Nainggolan e goal del solito Joao Pedro. Maran forse è stato troppo prudente, arretrando i centrocampisti più tecnici e di fatto isolando le punte, come si sarebbe detto in passato, ha badato soprattutto a non prenderle.

Le sostituzioni a fine gara forse andavano fatte prima, sicuramente Nandez e Rog devono trovare una posizione più equilibrata nello scacchiere rossoblù e poi non dimentichiamo quanto può essere devastante Nainggolan schierato sulla trequarti avversaria, magari supportato da Cigarini in regia. Ma vediamo come è andata la partita in questo breve riepilogo: Il primo sold out alla Sardegna Arena è per questa serata tiepida del primo giorno di Settembre, la visita dopo sei mesi esatti è quella dell’Inter, che appunto sei mesi fa uscì sconfitta dallo stadio cagliaritano. La corazzata di Conte affronta i ragazzi di Maran portando a Cagliari la formazione che si è imposta per 4 a 0 contro il Lecce nella prima giornata di campionato, dal canto suo Maran rivoluziona la formazione della prima giornata: in porta il gigante svedese e neo acquisto Olsen, la difesa affidata all’esperto Pisacane, al centro il solito Ceppitelli e Klavan più a sinistra, in mezzo al campo il rientrante (dopo una giornata di squalifica) Rog accompagnato da Nandez, Nainggolan e Ionita e Luca Pellegrini; davanti il duo Cerri e Joao Pedro.

Maran sembra preferire il modulo 3-5-2, centrocampo folto per impedire all’Inter di giocare in velocità e liberare i fuori classe Lautaro e Lukaku. L’Inter cerca di imporre il proprio gioco cercando di sfruttare le fasce, il Cagliari stenta a contrastare e non riesce a portare il pressing alto, non ci sono episodi eclatanti sino al 27’ quando da una punizione battuta dalla destra di Olsen, Lautaro svetta in posizione molto dubbia e di testa insacca. L’arbitro Maresca annulla per fuorigioco apparso abbastanza evidente e qui interviene la “maledizione” del Cagliari: il VAR! Tre lunghissimi minuti di consulto via radio e Maresca ci ripensa indicando il dischetto di centrocampo, Inter 1 Cagliari 0. Il pubblico della Sardegna Arena non ci sta, fischia e rumoreggia, la decisa postuma dell’arbitro non è gradita. L’Inter mostra i denti, scattano i cartellini gialli per Brozovic e Asamoah che non fanno certo i complimenti nel falciare Joao Pedro e compagni, si va negli spogliatoi dopo 3’ di recupero con la squadra di Maran che ancora devo trovare trame di gioco degne di questo nome, rispetto alla prima giornata ci sono stati miglioramenti grazie alla verve di Pellegrini e alla grinta di Rog, ma la squadra non incide, di fatto la porta difesa da Handanovic non ha corso mai pericoli, Cerri evanescente e Joao Pedro che insiste nel girare senza precise mete. Comincia il secondo tempo, Maran sostituisce Cerri con il neo acquisto Simeone, il Cagliari si sveglia e da un perfetto cross di Nandez, Joao pedro salta più alto di tutti e insacca il goal del pareggio.

La partita sembra prendere una piega diversa rispetto al primo tempo, diversi cambiamenti di fronte, al 22’ Ionita crossa in area e Brozovic devia con il braccio, stavolta Maresca consulta il VAR e..ammonisce Ceppitelli! Incredibile alla Sardegna Arena, ancora una volta una decisione negativa per il Cagliari; due minuti dopo standing ovation dei tifosi rossoblù, entra in campo Nicolò Barella, neanche il tempo si salutare l’ex beniamino dei tifosi rossoblù che Maresca pesca un’altra perla nell’area del Cagliari: contrasto dubbio tra Pisacane e Sensi e rigore per l’Inter, cartellino giallo per Pisacane, Lukaku dal dischetto: Inter 2 Cagliari 1. Al 30’ Maran manda in campo Castro al posto di Pisacane, Conte risponde sostituendo Lautaro con Positano e Candreva con Godin. Al 40’ è Cigarini a prendere il posto di Nainggolan ormai stremato, l’Inter gioca di esperienza e cerca di frammentare il gioco. Al 42’ anche Nandez finisce nell’elenco degli ammoniti per un presunto fallo su Sensi, adesso Maresca fischia tutto ciò che si muove, il gioco è molto frammentato.