L’infortunistica Tossani protagonista del TanExpo 2022 a Bologna

Un passo, un riconoscimento, un successo. Forte della sua esperienza e delle radici ben salde consolidate nell’idea di azienda che mette l’uomo sempre al centro dell’operato, l’Infortunistica Tossani rientra dal Tan Expo di Bologna, l’esposizione internazionale di arte funeraria e cimiteriale.

Il TanExpo è il primo vero grande evento dell’era post Covid a cui l’Infortunistica Tossani ha preso parte. Archiviata la pausa forzata imposta dalla pandemia questo è, infatti, il quarto anno che l’azienda ha avuto il piacere e il privilegio di raccontarsi in questa esposizione di caratura mondiale.

“La storica Infortunistica Tossani, è un’azienda tenace, importante e con una non comune esperienza di oltre 70 anni di onorata attività.– affermaLuigi Cappai, responsabile area Centro Sud Italia Infortunistica Tossani – Consapevole dell’importante responsabilità affidatami porto avanti il progetto espansivo indicato dalla presidente anche in quella parte del Paese dove le difficoltà sociali sono maggiormente sentite.Con grande soddisfazione, anche personale, osservo l’imponente crescita aziendale di risposte e attenzioni che ci riservano le diverse Imprese di Onoranze Funebri, in particolare quelle che hanno collaborato direttamente con l’azienda Tossani”.

A Bologna, all’interno di Tanexpo2022, ogni metro quadrato che ospitava lo stand Tossani è stato pensato, progettato e costruito per dare ai visitatori la possibilità di toccare con mano e vivere direttamente l’Infortunistica Tossani. Lo spazio è stato, infatti, progettato e curato nei minimi dettagli per ricostruire le immagini, i valori di una realtà iniziata 70 anni fa per volere del prof. Michele Tossani, uomo che ha dato vita a una realtà all’epoca unica non solo in Italia, ma anche in Europa e che oggi mantiene il suo indiscusso primato restando azienda leader nel risarcimento del danno e nella tutela dei danneggiati.

Già a partire dallo stile elegante e sobrio degli studi Tossani si legge la professionalità, garanzia dell’Infortunistica Tossani che in tutte le forme ribadisce l’importanza di mettere l’assistito al centro di tutto l’operato. Questo non verrà mai lasciato solo, ma supportato in qualsiasi difficoltà. Anche la scelta di realizzare le sale riunioni a vista, separate dagli altri ambienti solo da un vetro trasparente non è casuale: sottolineano la trasparenza e la limpidezza con cui Tossani si rapporta in egual modo con i propri partners e i propri clienti. Ma anche la scelta di digitalizzare gli inserti informativi nasce dall’esigenza e dalla volontà di guardare al futuro e alle nuove tecnologie di comunicazione.

Con in mano il prestigioso premio Best Stand del 1° TanExpo Awards vinto dalla Tossani per “l’efficacia di trasmettere i valori dell’azienda”, Alberto Cappai, responsabile marketing dell’aziendaha detto a margine dell’evento: “Ringrazio, a nome di tutta l’infortunistica Tossani, l’organizzazione TanExpo per la preziosa collaborazione e per il supporto ricevuto. Abbiamo lavorato per oltre un anno a questo progetto e questo premio è la prova che gli sforzi e l’impegno hanno raggiunto l’obiettivo che ci eravamo imposti per i 70 anni dello studio: celebrare e rendere omaggio in casa, a Bologna, a quello che Michele Tossani ha creato nell’Emilia Romagna e che oggi, la presidente, Francesca Marchesini Tossani, ha espanso in tutto il territorio italiano rendendo così l’azienda una vera e solida realtà nazionale.”

“Riteniamo sia fondamentale partecipare a questi eventi e incontri che, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria, ci consentono di consolidare e rafforzare i rapporti sia professionali che di fiducia, già ampiamente curati durante l’anno, oltre a permetterci di dar vita a nuove collaborazioni con tutte quelle agenzie con le quali non abbiamo ancora avuto modo di interagire e farci conoscere con l’unico obiettivo di supportare i loro clienti attraverso i nostri esclusivi servizi”, afferma entusiasta il team dell’Infortunistica Tossani.