L’indice Rt in Italia scende a 0,85 ma la Sardegna è condannata a un’altra settimana di zona rossa

La Sardegna resta, naturalmente, in zona rossa, per un’altra settimana. Altri giorni di lockdown mentre, invece, in tutta Italia l’indice Rt scende ancora, e tocca 0,85. Sette giorni fa era 0,92. Stessa cosa per l’incidenza settimanale ogni centomila abitanti che cala oggi a 182. Leggera diminuzione anche per la pressione su terapie intensive e reparti Covid. Delle quattro che si trovano in zona rossa, la prima regione candidata a passare in zona arancione è la Campania, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano Nazionale. I suoi dati infatti migliorano: l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti si attesta attorno ai 238 casi (il limite che fa scattare la zona rossa è oltre i 250). Soprattutto migliora l’Rt che secondo le ultime proiezioni cala sotto l’1.25. La nostra Isola, invece, a prescindere da quale sarà l’indice Rt (una settimana fa era il primo d’Italia a 1,54) deve attendere ancora almeno altri sette giorni prima di poter sperare nel passaggio in fascia arancione.

E così, almeno sino a domenica 25 aprile, bar e ristoranti in semi lockdown, coprifuoco dalle 22 alle cinque, si esce di casa solo per motivi di salute e lavoro e sempre con l’autocertificazione, visite a parenti e amici vietate e divieto di spostamento tra Comuni.