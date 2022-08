L’incubo non finisce più: riesplodono i casi Covid, +27% in 7 giorni in Sardegna

Riesplodono i casi Covid e l’incidenza dei nuovi contagi torna a salire, in Sardegna di oltre il 27% in una settimana.

L’incremento più evidente dell’incidenza si ha nella provincia di Nuoro con un dato di 352 per 100mila abitanti (+66% rispetto alla settimana precedente), ma anche nella città metropolitana di Cagliari, che segna un valore di 340 (+40%). Solo Oristano registra un calo del 6% con 348 casi, mentre Sassari è a 299 (+19,9%) e il Sud Sardegna a 289 (+26%). Sotto la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (7,6%) mentre restano ancora sopra la media nazionale quelli in terapia intensiva (4,9%).

Secondo gli esperti, l’impennata è dovuta sia al rallentamento delle registrazioni dovuto al lungo weekend di ferragosto e sia a una reale ripresa della circolazione del virus, cosa che fa presagire una nuova ondata proprio in coincidenza con l’inizio dell’autunno.

E intanto, a meno di tre settimane dal ritorno fra i banchi, è ricominciato il dibattito su quali saranno le misure da adottare. Totalmente esclusa al momento la dad, che non è un’ipotesi in campo anche perché in piena campagna elettorale è di sicuro un argomento di quelli che fanno perdere voti. Sulle mascherine in aula, invece, il confronto è ancora aperto. Ma è un dibattito che non ha alcun senso visto che da settembre gli insegnanti no vax torneranno in cattedra.