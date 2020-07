L’incanto di Masua al calar della notte, Roberta: “Ricorderò quelle stelle per tutta la vita”

Per la rubrica Racconta la Sardegna più bella, pubblichiamo lo scatto della nostra lettrice Roberta Cocca: “Invio la foto che ho scattato nello splendido scenario di Masua al tramonto, stare lì ad ammirare il panorama al tramonto con le persone che amo era uno dei miei desideri per quest’anno. Consiglio a tutti però di attendere il calare della notte, quelle stelle le ricorderò per tutta la vita”.

Continuate a taggarci e inviare foto per la nostra nuova rubrica di promozione della nostra Isola, raccontiamo insieme la nostra Sardegna!

(rubrica in collaborazione con l’assessorato regionale al turismo)