Lila Cagliari riapre tutti i servizi di test Hiv-Hcv e Sifilide

Lila Cagliari riapre tutti i servizi di test rapido, in modo sicuro e su prenotazione. L’associazione di volontariato, grazie al progetto Cagliari Get Tested finanziato dall’Unione Europea, è riuscita a completare la fornitura dei kit di test rapido per Hiv, Hcv e Sifilide. Sabato 11 luglio, sarà finalmente possibile offrire gratuitamente un colloquio informativo e i test per tre importanti infezioni sessualmente trasmissibili che il Covid non ha bloccato. Per accedere al servizio offerto dai volontari Lila è però necessario prenotare telefonicamente al 3475565300 entro venerdì sera.