Life Magis, un marchio green per il Pcorino Romano: Il Consorzio di Macomer primo in Italia

nero su bianco, la capacità di un’azienda di produrre inquinando poco e rispettando l’ambiente. La certificazione da parte del Governo italiano è frutto del recepimento delle raccomandazioni dell’Unione Europea in tema ambientale: le aziende che ambiscono al “marchio green” devono aderire al progetto, sottoporsi a tutta una serie di controlli e, se li superano a pieni voti, ottengono il riconoscimento. Il Consorzio per la tutela del Pecorino Romano DOP è l’unico in Italia a partecipare al progetto nel settore lattiero-caseario, con l’obiettivo di guadagnare il riconoscimento che interesserà l’intera filiera produttiva del Pecorino Romano DOP. Non solo: