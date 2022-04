Cagliari, via ai lavori della Lidl dietro la Città Mercato in agonia: 3 supermercati nuovi a Pirri

Le ruspe sono già in azione da qualche giorno. A Pirri la pioggia di supermercati è confermata: arriva la Lidl sulle ceneri della Mobil Clam, proprio dietro la Città Mercato in agonia. Lavori milionari (2,5 milioni) per tirare su l’ennesimo discount, e ci saranno anche parcheggi. La data di fine dei lavori non c’è, ma i tempi non dovrebbero essere lunghi. A poca distanza, nel centro commerciale Marconi, centinaia di lavoratori attendono di conoscere, invece, la data dell’inizio dei lavori del maxi ampliamento della struttura: a due passi da Terramaini ci sarà il più grande centro commerciale della Sardegna. Oggi, basta varcare l’ingresso al piano terra per rendersi conto della situazione di agonia: sono aperti solo il Conad e pochi altri negozi, poi è il festival dei negozi chiusi, sbarrati da cartelloni dove trovano spazio disegni di persone sorridenti. Un discount accanto al futuro centro commerciale più vasto di tutta l’Isola, e non è finita: nella campagna di via Vesalio, infatti, a pochi metri dalle rotaie della metropolitana, sorgerà un Eurospin, all’interno di una nuova lottizzazione già approvata dal Comune di Cagliari. Due discount e un mega centro commerciale nel raggio di poche centinaia di metri.

I sindacati esprimono dubbi e preoccupazioni, puntando il mirino soprattutto sui lavori, mai partiti, di ampliamento della Città Mercato. Il segretario regionale della UilTucs, Cristiano Ardau, ci va giù duro: “Nessuna data, nessuna notizia. Siamo in attesa di conoscere il futuro del centro e delle centinaia di lavoratori interni, in cento sono già andati a casa. Quali saranno le conseguenze del cantiere, e quanto durerà?”, chiede Ardau. Dai piani alti della Città Mercato non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, qualche “rumors” parla di ruspe e operai in arrivo o prima o subito dopo l’estate, e di lavori che potrebbero durare non meno di sei mesi. Tutte ipotesi, però: e chi ha vissuto i tempi d’oro di Marconi, ma anche chi ha ottenuto un posto in uno dei negozi della galleria da pochi anni, attende con trepidazione di avere un quadro chiaro del proprio futuro.