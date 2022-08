L’idea del sindaco di Como scatena la polemica: “Zone deserte in Barbagia, ci mandiamo i clandestini?”. Tra le prime a protestare c’è Romina Mura del Pd: “Il clima elettorale sta offuscando la lucidità di giudizio di qualche personaggio in cerca d’autore. Il sindaco di Como sappia che in Barbagia, quando siamo stati chiamati a farlo, noi abbiamo accolto gli immigrati nel migliore dei modi. Con la nostra cultura di sempre, che è quella dell’aggiungi un posto a tavola. Se vuole c’è un posto anche per lui: avrà l’occasione di provare l’ospitalità della Sardegna. E anche l’orgoglio di un popolo che sa farsi rispettare”. Così la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), replicando al sindaco di Como Alessandro Rapinese, il quale ha ipotizzato che i migranti irregolari potrebbero essere trattenuti in “ampie zone deserte della Barbagia”.