L’idea a Monserrato: far rivivere i Giardinetti di via del Redentore come in passato

Monserrato centro di attrazione per tutto l’hinterland durante il giorno e, al calar del sole, la festa prosegue: con questo spirito sono nati gli appuntamenti che hanno animato la città e che non cesseranno durante la stagione invernale. La location principale sarà quella dei Giardinetti di via del Redentore, il cuore della comunità, punto di ritrovo da sempre dei cittadini dove storie e condivisioni si sono susseguiti nel corso dei decenni. Dopo le osservazioni espresse da diversi residenti, che hanno segnalato i disagi legati ai parcheggi soprattutto durante le manifestazioni, interviene il primo cittadino e spiega perché la scelta ricade soprattutto in via del Redentore: “I giardini di Monserrato erano e sono il centro culturale e sociale della città, erano la passeggiata, la vetrina di Monserrato, il centro vitale e culturale, di socializzazione per tutti i cittadini. Si ritrovava in via del Redentore anche chi giungeva dai centri vicini e noi continueremo a fare come abbiamo fatto quest’estate con le manifestazioni, anche itineranti. Non possiamo ovviamente spostare gli eventi dal centro della città, che è appunto via del Redentore, cercheremo di andare incontro per creare sempre meno disagi ai nostri cittadini residenti. Abbiamo anche già fatto, in altre occasioni, le manifestazioni in altri luoghi per integrare l’intera città, abbiamo usato diverse piazze sia per non occupare sempre via del Redentore, e creare meno disagi, ma soprattutto per dare importanza un po’ a tutti e a tutti i luoghi della nostra comunità. Ma via del Redentore rimane e rimarrà sempre il centro culturale di aggregazione, perché è il vero salotto dei monserratini”.

Un progetto di riqualificazione è oramai imminente, partirà a gennaio e punterà ad abbellire l’intera area.

Gli eventi in programma quindi non si fermeranno: dopo il boom di presenze con portali aperti, questa sera spazio alla magia oscura per ricordare le antiche tradizioni sarde de “Is Animeddas”. “Come lo scorso anno, insieme all’assessore Fabiana Boscu, pubblica istruzione, abbiamo organizzato un appuntamento per i bambini”. Caramelle e dolcetti assicurati a partire dalle 16,30 in piazza Maria Vergine per poi sfilare sino ai Giardinetti. “Una sorta di passeggiata per arrivare in via del Redentore dove verranno distribuiti altri dolci e sarà messo in scena uno spettacolo di musica e magia per tutti”. Ovviamente le maschere tenebrose dovranno essere i vestiti indossati per rendere la giusta atmosfera alla serata che ha lo scopo principale di riunire, fuori casa, famiglie e bambini: “Un altro obiettivo che ci siamo posti è quello di far partecipare nella nostra comunità anche i bambini, i ragazzi, le loro famiglie, cercate di riaggregarle, di ricreare la Monserrato comunità, come era tanto tempo fa, con le nuove generazioni, magari in maniera diversa e con degli spunti più moderni”. L’importante, quindi, è stare tutti insieme, creare motivi di “socialità soprattutto dopo gli anni della pandemia che hanno distrutto la nostra cultura sociale”.