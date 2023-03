Lezioni gratuite di arti marziali, zumba e fitness nei parchi a Cagliari: si parte domenica

Testimonial d’eccezione Dalia Kaddari, atleta olimpica e velocista nazionale in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro

Inaugurazione “Sport nei Parchi” il 19 marzo alle 10 al Parco di San Michele

Domenica 19 marzo 2023, dalle ore 10 alle ore 13, presso il Parco di San Michele, si terrà la giornata di inaugurazione ufficiale di “Sport nei Parchi”, progetto promosso e finanziato da “Sport e Salute”, condiviso e co-finanziato dal Comune di Cagliari, che si pone l’obiettivo di promuovere il benessere attraverso l’attività fisica nei parchi, attraverso le lezioni gratuite impartite dalle sei ASD vincitrici del bando comunale, per un totale di 390 ore, dal venerdì alla domenica.

All’evento saranno presenti il sindaco Paolo Truzzu, il vicesindaco e assessore del Verde pubblico, Giorgio Angius, l’assessora allo Sport, Fioremma Landucci, la presidente della Commissione Verde, Enrica Anedda, il presidente della Commissione Sport, Marcello Polastri, il coordinatore Regionale di Sport e Salute, Stefano Esu e il coordinatore delle ASD coinvolte, Corrado Melis.

Testimonial d’eccezione sarà Dalia Kaddari, atleta olimpica e velocista nazionale in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, che domenica 19 marzo supervisionerà le attività di tutte le sei ASD coinvolte.

Si ricorda che per poter partecipare alle lezioni è sufficiente presentarsi al Parco di San Michele nei giorni e negli orari stabiliti, senza bisogno di prenotazioni.

Per informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] . In alternativa, contattare il call center il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10 alle 11 al numero 070.6774010.

Le ASD coinvolte nel progetto sono le seguenti: ASD Kick Bull Arditamente: lezioni di arti marziali miste per bambini, ASD Cagliari Handball Academy: lezioni di pallamano per bambini, ASD Budokan Fitness: lezioni di stretching, functional training, difesa personale, yoga per donne, ASD Sailing Gym: functional training, difesa personale per donne, ASD Airsub: ginnastica respiratoria, apnea a secco, respiro e rilassamento per over 65, ASD Mediterranea Cagliari: ginnastica, zumba per over 65.

Ed ecco il calendario dei prossimi appuntamenti del mese di marzo 2023: venerdì 17 e 24 marzo: ore 16:30-17:30 Arti marziali miste per bambini e Ginnastica per over 65; ore 17:00-18:30 Stretching per donne; ore 18:30-19:30 Zumba per over 65. Sabato 18 e 25 marzo: ore 9-10 Ginnastica respiratoria per over 65; ore 9:30-11 Functional per donne; ore 10-11 Apnea a secco per over 65; ore 11-12 Respiro e rilassamento per over 65; ore 12-13 Arti marziali miste per bambini; ore 15-19 Pallamano per bambini; ore 17-18:30 Difesa personale per donne