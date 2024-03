Lezioni di informatica, gite e yoga per gli over 65: a Sanluri “Ben-essere in comunità”

Sanluri – Lezioni di informatica, storia della città, sana alimentazione ma anche yoga, gite e camminate: per gli over 65 si spalancano le porte degli incontri e delle attività di gruppo con il progetto “Ben-Essere in Comunità”, offerto dal Comune per promuovere il benessere psicofisico dei cittadini over 65.

Intrattenimenti dedicati solo a loro, ossia ai cittadini che hanno raggiunto o superato 65 anni e che potranno impegnare il tempo libero in attività ricreative e culturali ben studiate. Il progetto parte dall’assessorato ai servizi sociali guidato da Pamela Tonin e pienamente appoggiato dal sindaco Alberto Urpi. I cittadini interessati potranno fare domanda di partecipazione al progetto “Ben-Essere in Comunità” entro il 22 marzo 2024.