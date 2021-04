Letta: “Sardegna in zona rossa? Colpa della gestione disastrosa di Solinas”

“Sardegna in zona rossa? Colpa della gestione disastrosa della Regione”. Così Enrico Letta, intervistato da Corrado Formigli nel corso trasmissione di La 7 Piazzapulita. Il segretario nazionale del Pd ha criticato la giunta Solinas per come ha governato l’emergenza sanitaria, puntando l’indice soprattutto sulla gestione della zona bianca che avrebbe poi spalancato all’Isola le porte della zona rossa. In serata la replica del coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili: “Il signor Letta, segretario del PD o di quello che ne rimane, prima di criticare e attaccare Salvini, Solinas e la Regione Sardegna si sciacqui la bocca e pensi ai danni che il suo partito ha fatto con l’ex Governatore Pigliaru da cui abbiamo ereditato un sistema sanitario regionale che era già in emergenza anche senza una pandemia”.