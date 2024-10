Lesioni personali e violazione di domicilio, per due fratelli di Dolianova si aprono le porte del carcere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella mattinata odierna, i carabinieri hanno eseguito l’arresto di due fratelli, rispettivamente di 29 e 22 anni, entrambi operai e residenti a Dolianova. L’arresto è avvenuto in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari.

I due, già condannati in via definitiva, devono scontare una pena di 4 anni e 2 giorni di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio, commessi in concorso tra loro il 4 settembre 2021 proprio a Dolianova. Le indagini e il successivo processo hanno chiarito le responsabilità dei fratelli, portando alla condanna definitiva.