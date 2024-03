L’emorragia improvvisa e la morte al Brotzu, Selargius sotto choc per Maira Ambu: “Piangiamo una giovane mamma coraggiosa”

Lutto in paese per la scomparsa della 29enne. A fine 2020 aveva superato una prima emorragia, dando alla luce dopo appena 4 mesi una figlia. Il dramma una settimana fa, con improvvise complicazioni durante un drenaggio. Lascia il compagno, Davide, e i genitori. Il sindaco Concu: “Sconvolti per la scomparsa di Maira, non avremmo mai pensato di doverle dire addio così presto”