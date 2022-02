Lega contro Truzzu: “A Cagliari le auto corrono in strade buie e piene di buche, dove sono i controlli?”

“Ho depositato oggi in Comune una Interrogazione per conoscere quali misure intende attuare l’Amministrazione comunale di Cagliari per far fronte alla grave carenza di sicurezza stradale della Città.” – dichiara il Consigliere comunale, Andrea Piras – “I fatti di cronaca che nelle ultime settimane hanno interessato il capoluogo hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica la drammatica situazione in cui versano le strade di Cagliari. Strade trasformate in circuiti automobilistici, viali scarsamente illuminati, asfalto danneggiato in diverse zone della città e in ultimo, ma non per questo meno importante, controlli della polizia municipale lacunosi non per poca professionalità degli agenti ma per una grave carenza di organico. I cittadini non sono più disposti ad ascoltare promesse che puntualmente vengono disattese, è ora che il Sindaco Truzzu e la Giunta passino dalle parole ai fatti” – conclude Andrea Piras.

Piras mette in evidenza le tante criticità presenti sulle strade cittadine, come buche, scarsa illuminazione, rotatorie sottodimensionate e attraversamenti pedonali non segnalati, oltre alla scarsa presenza degli Agenti di polizia municipale sulle strade dovuta anche ad un organico ridotto a 192 unità a fronte di una pianta organica ben più ampia.

E parla della necessità di trovare urgentemente misure che consentano di “superare l’attuale insicurezza” attraverso una revisione dei sistemi di dissuasione di velocità, miglioramento dell’illuminazione, ripristino dell’asfalto e maggiore presenza di controlli delle forze dell’ordine”. Chiede perciò a sindaco e giunta per conoscere “quali siano le misure che intende mettere in campo finalizzate al raggiungimento della sicurezza stradale del comune di Cagliari e se sia prevista la contrattualizzazione di nuovi agenti di polizia municipale”.