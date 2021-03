Lega: “La Sardegna non ha i numeri per ritornare in zona arancione”

“La Sardegna non ha i numeri per ritornare in zona arancione”. Così il Capogruppo in Consiglio Regionale del Gruppo Lega Salvini Sardegna Giagoni, “riteniamo che la nostra isola abbia già fatto enormi e incredibili sacrifici e merita di poter lavorare senza ulteriori limiti e vincoli. Lo meritano le nostre imprese, i nostri lavoratori e i cittadini sardi che in questo periodo hanno dimostrato un enorme senso di responsabilità evitando, salvo alcune eccezioni, situazioni compromettenti che potessero mettere a rischio il mantenimento della zona bianco oltre che ovviamente la salute dei cittadini. Il Presidente e l’Assessore della sanità stanno interloquendo con il governo e siamo certi si arriverà a un’equa e giusta conclusione.”

E proprio sulla zona arancione in Sardegna, il deputato Perantoni del M5S attacca il leder nazionale dell Lega Salvini. “Impensabili nuove chiusure per la Sardegna? L’isola rischia di tornare in zona arancione e Salvini si oppone alle misure precauzionali necessarie per la salute dei sardi. Il suo collega Zoffili sponsorizza sui suoi canali social viaggi e compagnie aeree, il capo della Lega, invece, che cosa e chi intende tutelare?”. Lo afferma Mario Perantoni, deputato M5S presidente della commissione Giustizia della Camera.