L’eco Safari Tour accessibile organizzato dall’associazione mutilati e invalidi per i soci del Sulcis

Prima gita inclusiva e totalmente accessibile organizzata dalla sede provinciale di Cagliari dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) per i suoi utenti dell’area del Sulcis- Iglesiente. L’associazione opera quotidianamente in prima linea per rappresentare e tutelare gli invalidi civili, e a causa del suo ampio bacino di utenza, ha aperto il suo sportello ad Iglesias più di vent’anni fa. Da allora questa è stata la prima iniziativa completamente dedicata ai suoi soci del Sulcis.

La giornata, trascorsa alle Saline del Parco di Molentargius, è stata studiata nel dettaglio per far vivere agli associati un’esperienza speciale a contatto con la natura, ma sempre con una particolare attenzione volta ad escludere tutte quelle barriere che solitamente non consentono alle persone con disabilità di godere pienamente di esperienza come queste.

Una volta giunti a destinazione, i 42 partecipanti sono stati sistemati su trenini e minibus elettrici che gli hanno permesso di addentrarsi fino nelle zone protette del parco. Le guide, infatti, li hanno portati alla scoperta di questi splendidi territori attraverso la strada che costeggia il canale maestro delle saline e poi lungo il canale immissario, fino alla stazione di sollevamento del Poetto, che alimenta con acqua di mare il complesso dei bacini. Sono poi arrivati fino al cuore del sito di nidificazione dei fenicotteri rosa e delle altre specie presenti, che sono circa 250, che hanno potuto ammirare da vicino grazie ai binocoli messi a disposizione dalle guide.

Nello scenario magico delle Saline, i soci ANMIC hanno potuto trascorrere una giornata diversa “è stata un occasione per incontrarsi e ritrovarsi, ma allo stesso tempo imparare qualcosa di nuovo della nostra terra” commentano i partecipanti, “ringraziamo l’associazione per averci regalato quest’opportunità, che non vediamo l’ora si ripeta”.

La giornata è poi proseguita in un agriturismo a Uta: tutti a pranzo con buonissime e golose con specialità̀ locali.