Lecce-Cagliari rinviata, si gioca domani alle 15: sarà un lunedì di passione per i tifosi rossoblù. La decisione appena comunicata: il match tra Lecce e Cagliari sarà recuperato domani alle 15, il Cagliari insegue i punti per la Champions League dopo il nubifragio di oggi che dopo tre sopralluoghi ha costretto l’arbitro al rinvio. Il meteo lunedì dovrebbe essere leggermente migliore di oggi e consentire così lo svolgimento della partita, la squadra resta dunque in Puglia per preparare questo delicatissimo incontro.